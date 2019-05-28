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Видео из ванной: помощница Петросяна порассуждала о мотивации 

Teleprogramma.pro + ещё 3 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Блог Татьяны Брухуновой становится все популярнее в Instagram. 30-летняя помощница Евгения Петросяна делится с подписчиками своими фотографиями, пишет о саморазвитии, стиле, здоровом рационе питания. Обычно ответы на вопросы поклонников девушка выкладывает в «сториз» или в комментариях. Однако в этот раз она удивила всех, решив записать видеообращение прямо из ванной.
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Молодая помощница Петросяна отказалась от строгих нарядовТатьяна Брухунова примерила яркое платье в горошек.
В ролике Брухунова плещется в воде и рассуждает о том, что такое мотивация и так ли она необходима, как многие считают. Как отметила молодая пассия известного комика, такого понятия, как мотивация, попросту не существует. Например, ее собственная жизнь и так насыщена событиями, и для решения поставленных задач какая-то дополнительная стимуляция ей не нужна.
«По-моему, это полный бред для ленивых поп, которые ничего не хотят делать. Им нужен пендель», — категорично заявила Татьяна.
Подписчикам Брухунова советует не оправдывать любыми способами свою лень, а жить насыщенной жизнью, получать от нее удовольствие и не пытаться найти то, чего нет.
Напомним, об ассистентке Петросяна заговорили, когда стало известно о разводе Евгения Вагановича и его супруги Елены Степаненко. Теперь Татьяну начали узнавать на людях. Поклонники пары без стеснения подходят и выражают молодой женщине свою поддержку. Брухунова призналась, что испытывает к этим людям огромную благодарность.
«Я обрела невероятную силу — ваше безграничное добро!» — призналась девушка.
Фото: Instagram@stories/bruhunova
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Другое , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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