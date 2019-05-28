Стали известны соперники сборной России по хоккею на чемпионате мира-2020

Пресс-служба Международной федерации хоккея объявила состав групп предварительного этапа на чемпионате мира 2020 года, который пройдет в Швейцарии . Сборная России попала в группу В, где сыграет с хозяевами турнира, а также командами США, Финляндии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Италии.

Все игры в группе B будут проведены в Цюрихе на арене «Халленштадион», которая вмещает 11200 зрителей. В Лозанне состоятся матчи группы А, куда попали сборные Канады, Швеции, Чехии, Словакии, Германии, Белоруссии, Дании и Великобритании.

Чемпионат мира в Швейцарии пройдет с 8 по 24 мая 2020 года.