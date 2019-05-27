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Хоккеиста сборной России засняли сидящим за столом с рассыпанным белым порошком 

Lenta.ru + ещё 38 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Twitter-аккаунте «Кра Сотка» появился ролик, на котором видно, как нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов сидит за столом с рассыпанным белым порошком. В настоящий момент публикация недоступна.
Видео было снято в отеле. На заднем плане видно лежащую на кровати неизвестную девушку. Автор видео добавил в описании: «Так вот почему наши проиграли». Это намек на неудачу сборной России на чемпионате мира, где команда в полуфинале уступила Финляндии.
Кузнецов в заявлении, опубликованном «Спорт-Экспрессом», признал подлинность этого видео, однако подчеркнул, что оно было снято год назад, после победы «Вашингтона» в финале Кубка Стэнли. «Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — заявил хоккеист. Также он заявил, что никогда не принимал наркотики и выразил готовность пройти медицинскую экспертизу.
Кузнецов был в составе сборной России во время чемпионата мира. На турнире команда заняла третье место.
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Другое , Евгений Кузнецов
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