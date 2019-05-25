В Москве состоялось вручение премии «Все цвета джаза»

МОСКВА , 25 мая. /ТАСС/. Народный артист России , пианист и композитор Игорь Бриль награжден за «За вклад в развитие джазовой культуры в России», по версии V премии «Все цвета джаза», вручение которой состоялось в субботу в московском саду "Эрмитаж" . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учредителя премии, радиостанции Jazz 89.1 FM.

"В этом году за награды боролись в семи номинациях", — сказали организаторы. «Музыкантом года», по мнению экспертов радиостанции, стал трубач Вадим Эйленкриг, а в номинации «Восходящая звезда» победил пианист и вокалист Олег Аккуратов. «Релизом года» признан дебютный альбом одного из ведущих российских джазовых барабанщиков Саши Машина Outside the Box. Все лауреаты выступили перед гостями церемонии.

"Площадкой года" стал столичный зал «Зарядье», а лучшим мероприятием — Международный день джаз, который принимал Санкт-Петербург 30 апреля 2018 года. Среди фестивалей отмечен «Джаз в Саду Эрмитаж».

В течение фестивального дня для поклонников джаза также выступили Optimystica Orchestra, Guru Groove Foundation, певица Мариам Мерабова , Big City Show, Secret Atelier и Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером премии.