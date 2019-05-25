Пушков прокомментировал слова главы Генштаба ВСУ о «шоке» от Крыма

Пушков заметил, что к этому времени Крым почти двадцать лет был в составе независимой Украины . При этом Киев, как считает сенатор, не вложил в развитие полуострова "ни гривны".

"Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак", — написал Пушков в Twitter.

Хомчак заявил, что бывал на полуострове трижды. По словам военачальника, во время последней поездки — в 2010 году — его "шокировала" повсеместная реклама российской водки и изображения российского флага. Он также назвал регион "плохим остатком СССР".

С Россией Крым воссоединился в марте 2014 года. Это решение поддержали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Российское руководство неоднократно заявляло, что воссоединение произошло по итогам демократического выбора местных жителей в соответствии с нормами международного права.