Рыбаки поймали опасную акулу и прославились в Сети

Американские рыбаки Джошуа Джоргенсен и Райан Нитц публикуют в соцсетях ролики, где ловят и выпускают рыбу, но в этот раз им попалась крупная добыча. Рыбаки поймали 180-килограммовую бычью акулу. Известно, что это очень агрессивная рыба, которая ревностно охраняет свою территорию.

Ролик был снят в штате Флорида: в качестве наживки они использовали другую рыбу, акула быстро клюнула. Когда рыбаки поняли, кого именно они поймали, то быстро запечатлели момент и отпустили акулу обратно.

В комментариях к ролику пользователи удивились, что такие крупные особи водятся в местных реках. Один из комментаторов рассказал о желании искупаться, но после просмотра видео передумал. Видео опубликовано на YouTube.

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