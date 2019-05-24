Пермский депутат в прошлом году зарабатывал по 35 тысяч рублей в час

Почти 305 миллионов рублей (35 тысяч в час, 835 тысяч в день) в прошлом году заработал депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Осипов . Такие данные содержатся в декларации за 2018 год. Документ опубликован на сайте краевого парламента.

Помимо того, что Дмитрий Осипов представляет интересы народа в региональном парламенте, он также занимает кресло гендиректора ПАО «Уралкалий» и является членом совета директоров ОАО « ОХК «УРАЛХИМ»

Больше Осипова заработал только депутат Николай Благов, который задекларировал 421 миллион рублей (более 48 тысяч рублей в час). Но налоги Благов заплатил с 15,2 миллионов, остальные 405,6 — это «расходы по операциям с ценными бумагами». При этом супруга депутата, который до сентября 2018 года занимал пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», в собственности имеет 39 земельных участков. Площадь самого большого — 360 000 квадратных метров, средняя — 120 000.

Менее трех миллионов заработали народные избранники Бурдин, Ветошкин, Григоренко, Заворохин, Коновалова, Корюкина, Постников, Непряхин, Осокин, Подкорытов, Третьяков [Александр], Хозяшев, Черепанов, Чечеткин, Чулошников, Шалаев, Эйсфельд, а также депутат Шулькин. Последний заработал в 2018 году 742 тысячи рублей, при этом жена Шулькина задекларировала доход в 44 раза больше мужа — 33 миллиона рублей.