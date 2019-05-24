В «Манеже» расскажут о культуре счастья

В московском ЦВЗ «Манеж» поговорят о культуре счастья. Эта тема станет одной из ключевых на международном форуме «Музейный гид 2019», который традиционно организует Благотворительный фонд Владимира Потанина в рамках фестиваля «Интермузей». В этом году он пройдет с 30 мая по 2 июня.

Будет представлен трехлетний исследовательский проект Фонда Потанина и Европейского университета в Санкт-Петербурге «Культура счастья: роль культурных институтов в личном благополучии жителей России ». Его авторы попытались выяснить, как местная культурная сфера влияет на субъективное ощущение удовлетворенности жизнью у жителей российских городов.

Эксперты также обсудят современные тенденции и лучшие практики развития региональных музеев. Запланированы дискуссии о том, как укрепить позиции музеев на региональном уровне, как наладить их взаимодействие с другими учреждениями культуры, о роли музеев как центров социализации и о роли личности в развитии самих музеев, а также об особенностях коммуникации музея со своей аудиторией.

Помимо традиционных площадок «Музейного гида» — экспозиции, деловой программы и лаборатории — на форуме впервые будут представлены центры социальных инноваций в сфере культуры. Это 10 интеллектуальных хабов, открытых в разных городах России, которые готовы делиться передовыми практиками, технологиями и оказывать методическую и консультационную поддержку тем, кто только начинает свой путь в социокультурном проектировании.

Также на форуме будет представлен новый проект THEATRIUM 2019 и показаны лучшие театральные постановки на материалах музейных коллекций и экспозиций, созданные музейно-театральными командами из разных регионов страны.