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В «Манеже» расскажут о культуре счастья 

Ридус 2 часа назад
В московском ЦВЗ «Манеж» поговорят о культуре счастья. Эта тема станет одной из ключевых на международном форуме «Музейный гид 2019», который традиционно организует Благотворительный фонд Владимира Потанина в рамках фестиваля «Интермузей». В этом году он пройдет с 30 мая по 2 июня.
Будет представлен трехлетний исследовательский проект Фонда Потанина и Европейского университета в Санкт-Петербурге «Культура счастья: роль культурных институтов в личном благополучии жителей России». Его авторы попытались выяснить, как местная культурная сфера влияет на субъективное ощущение удовлетворенности жизнью у жителей российских городов.
Эксперты также обсудят современные тенденции и лучшие практики развития региональных музеев. Запланированы дискуссии о том, как укрепить позиции музеев на региональном уровне, как наладить их взаимодействие с другими учреждениями культуры, о роли музеев как центров социализации и о роли личности в развитии самих музеев, а также об особенностях коммуникации музея со своей аудиторией.
Помимо традиционных площадок «Музейного гида» — экспозиции, деловой программы и лаборатории — на форуме впервые будут представлены центры социальных инноваций в сфере культуры. Это 10 интеллектуальных хабов, открытых в разных городах России, которые готовы делиться передовыми практиками, технологиями и оказывать методическую и консультационную поддержку тем, кто только начинает свой путь в социокультурном проектировании.
Также на форуме будет представлен новый проект THEATRIUM 2019 и показаны лучшие театральные постановки на материалах музейных коллекций и экспозиций, созданные музейно-театральными командами из разных регионов страны.
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Другое , Владимир Потанин , Санкт-Петербург
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