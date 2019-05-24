Денис Майданов раскроет семейную тайну

В эту субботу гостем шоу «Секрет на миллион» станет певец, композитор, актер и музыкальный продюсер Денис Майданов

Майданов не часто радует многочисленных поклонников откровениями. В разговоре с Лерой Кудрявцевой он впервые расскажет о родителях и откроет семейную тайну, вспомнит о том, как покорял столицу — не имея ни денег, ни связей. Первое время он вообще жил на вокзале!

А еще он расскажет, почему ему отказала Кристина Орбакайте и что не понравилось в нем Ларисе Долиной. Расскажет он и о жене Наташе — их удивительной истории любви, которая начиналась еще тогда, когда Денис был абсолютно никому не известен. Ну а еще Денис ответит на болезненный вопрос — почему он никогда не говорит о своем отце.

Смотрите программу «Секрет на миллион» на НТВ с участием Дениса Майданова в субботу, 25 мая, в 17:00 на НТВ.