СМИ: в море возле Пхукета обнаружили 200-летнюю пушку

Пушка, предположительно времен эпохи Королевства Раттанакосин, обнаружена в море у острова Рача Ной в курортной таиландской провинции Пхукет . Как сообщила в пятницу газета Bangkok Post, исторический артефакт обнаружили на морском дне аквалангисты во время экспедиции.

Рядом был найден квадратный объект, напоминающий основание пушки. Заместитель губернатора Пхукета Тханйяват Чарнпинит, сославшись на экспертов, рассказал, что орудие когда-то было установлено на военном корабле. Ожидается, что пушка будет поднята со дна моря и выставлена в музее.

Кроме того, обнаруженное орудие напоминает пушку, которая была найдена у здания провинциального суда в Ранонге в 1983 году. Сейчас она выставлена перед зданием суда, была изготовлена в начале периода существования Королевства Раттанакосин или Королевства Сиам (1782-1932).