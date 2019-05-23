Путин обещал контролировать социальную поддержку инвалидов

«Вопрос о соцподдержке инвалидов не проходной, не дежурный», — подчеркнул глава государства на встрече с членами правительства в Кремле. Этот вопрос касается судеб миллионов людей, почти 12 млн человек, сказал он. «Отношение к инвалидам — важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного отношения к людям, которые нуждаются в поддержке государства», — сказал Путин. «И камертон этого отношения государство и правительство прежде всего должны создавать», — убежден президент. «Эти вопросы будем держать на контроле», — заверил он.

Отношение к инвалидам — важнейший показатель зрелости общества

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что уже делается и какие есть планы в сфере соцподдержки инвалидов. Выпущен документ, который обязует учреждения здравоохранения все результаты обследований направлять на соцэкспертизу, сообщил он. Тем самым инвалид освобожден от необходимости ходить с большим ворохом бумаг.

К 2021 году стоит задача обеспечить стопроцентный документооборот между учреждениями здравоохранения и медико-социальной экспертизы. Раньше не была урегулирована процедура проведения обследований. Теперь приказом утверждено, какие обследования необходимы. И не нужно больше подавать заявление в медико-социальную экспертизу: достаточно обращения в медицинскую организацию. Еще сокращаются сроки признания инвалидности при оказании паллиативной помощи. А технические средства реабилитации должны предоставляться в течение недели.

Министр рассказал, что создан реестр инвалидов, и на его основе начали с этого года назначать пенсии по инвалидности в автоматическом режиме. Еще один законопроект одобрен в первом чтении, и есть надежда, что будет принят в весеннюю сессию, — о том, что не только Пенсионный фонд будет пользоваться реестром, но и другие учреждения. Кстати, коммерческие структуры, например банки и торговые сети, также просят предоставить информацию, и такое решение упростило бы жизнь инвалидам.

Готовится новая редакция программы «Доступная среда», сообщил Топилин. Акцент будет сделан в основном на вопросах реабилитации, связанных с чувствительными темами, которые ставят общественные организации, — сопровождаемое проживание, интеграция в общество.