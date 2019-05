The Washington Post (США): Америка готовится не к той войне? 

Я дитя холодной войны. Я помню учения, когда надо было прятаться и бежать в укрытие, я помню выражение лица своего отца во время Карибского кризиса в 1962 году. Терроризм страшен, но он не сравнится с ядерным холокостом.

Поэтому у меня возникло тревожное ощущение дежа-вю, когда я в весеннем номере журнала «Форин полиси» прочел статью под заголовком «Как Америке победить в предстоящей войне?» (How to Win America’s Next War). Статью написал Элбридж Колби (Elbridge Colby), который разрабатывал в Пентагоне «Стратегию национальной обороны за 2018 год». Ей предшествовал выходящий раз в четыре года «Обзор проблем обороны», в котором обычно повторяется одно и то же. Но в тот раз он сильно отличался, потому что к нему приложил руку бывший министр обороны Джим Мэттис, а также его заместитель Патрик Шэнахэн (Patrick Shanahan, его сейчас выдвигают на должность министра). Эти два автора явно не цепляются за предпочитаемую бюрократами политику поддержания статус-кво любой ценой.