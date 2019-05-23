The Washington Post (США): Америка готовится не к той войне?

Я дитя холодной войны. Я помню учения, когда надо было прятаться и бежать в укрытие, я помню выражение лица своего отца во время Карибского кризиса в 1962 году. Терроризм страшен, но он не сравнится с ядерным холокостом.

Поэтому у меня возникло тревожное ощущение дежа-вю, когда я в весеннем номере журнала «Форин полиси» прочел статью под заголовком «Как Америке победить в предстоящей войне?» (How to Win America’s Next War). Статью написал Элбридж Колби (Elbridge Colby), который разрабатывал в Пентагоне «Стратегию национальной обороны за 2018 год». Ей предшествовал выходящий раз в четыре года «Обзор проблем обороны», в котором обычно повторяется одно и то же. Но в тот раз он сильно отличался, потому что к нему приложил руку бывший министр обороны Джим Мэттис, а также его заместитель Патрик Шэнахэн (Patrick Shanahan, его сейчас выдвигают на должность министра). Эти два автора явно не цепляются за предпочитаемую бюрократами политику поддержания статус-кво любой ценой.

Суть стратегического пентагоновского документа заключается в том, что армия должна переключить основное внимание с борьбы против террористов и государств-изгоев на подготовку к войне с Россией Китаем . Аргументы Колби в «Форин полиси» не дотягивают до содержания книги Уинстона Черчилля «Пока Англия спала», которая вышла в 1938 году, но их можно назвать сигналом тревоги.

Опять Россия и Китай? Россия все чаще играет роль злонамеренного вредителя, пытаясь внести сумятицу в демократические выборы посредством троллей и ботов. Китай же все меньше похож на глобального торгового партнера и все больше на гегемона из сферы высоких технологий, который твердо вознамерился добиться мирового господства, подчинив себе глобальные сети. Обе страны (да и США , раз уж на то пошло) превращают интернет в зону киберконфликтов. Но до прочтения статьи Колби я не осознавал, в какой степени Россия и Китай укрепили и перестроили свои вооруженные силы, чтобы создать угрозу миру по-американски, гарантирующему свободу мировой торговли и распространение демократии после окончания Второй мировой войны.

С завершением холодной войны Соединенные Штаты на какое-то время стали господствующей военной державой. В соответствии со старой схемой они могли использовать свои удаленные базы и превосходство в воздухе для нанесения ответных ударов. Во время конфликтов на Балканах и операции «Буря в пустыне» в 1990-х годах мы начинали свои мощные авиационные кампании только тогда, когда были к ним «полностью готовы», пишет Колби. Но в последние годы, пока мы вели изнурительные и нескончаемые малые войны в Афганистане и Ираке, Россия и Китай создавали такие образцы оружия, которые могут быстро разрушить наши передовые базы и сделают затраты на контрудары, скажем, в районе Тайваня, недопустимо высокими. (Например, китайцы нацелили десятки, если не сотни ракет на наши военно-морские и авиационные объекты на Гуаме. В 2003 году таких ракет у них не было вообще.) А поскольку «отвоевывать» Тайвань или Эстонию США будет слишком затратно, наши противники смогут и дальше запугивать и принуждать союзников Америки, таких как Япония, Филиппины или Польша.

Черчилль якобы любил говорить, что Америка обязательно поступит правильно, испробовав сначала все альтернативы. Соединенные Штаты поздно вступили в Первую и Вторую мировую войну, но в конечном итоге оказалось, что сделали они это как раз вовремя. Но реалии современной войны, такие как ракеты большой дальности и кибератаки, означают, что США должны обладать способностью оперативно отвечать на российскую или китайскую агрессию, чтобы как минимум ослабить их нападение и увеличить издержки. В противном случае риск будет слишком велик, особенно в противостоянии с ядерной державой. Если бы Гитлер обладал ядерным оружием, не было бы никакого дня высадки союзников в Европе.

Хотя статья Колби называется «Как Америке победить в предстоящей войне?», автор почти ничего не говорит о том, как именно сорвать китайское или российское нападение. Но отложим в сторону тревожные заголовки и поговорим о том, как избежать войны вместо того, чтобы вести ее. Есть старая прописная истина, которая гласит, что лучший способ избежать войны — быть готовым к ее ведению. Она имеет особое и вполне конкретное значение в тех сценариях, которые изложены в стратегическом документе Пентагона. Единственное условие, при котором Соединенные Штаты станут воевать, это если Китай либо Россия захватят чужую территорию — например, вторгнутся в Прибалтику или на Тайвань. Писавшие «Стратегию национальной обороны» специалисты из Пентагона не настаивают на упреждающем ударе (о войне такого рода против Северной Кореи и Ирана время от времени поговаривает советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон ). Если Китай и Россия не переходят границы, им не о чем беспокоиться.

Готовность к ведению обычной войны против Китая и России на самом деле уменьшает вероятность тотальной ядерной войны. Руководящие Россией и Китаем самовластные правители — это оппортунисты, проявляющие все большую агрессивность. Если мы будем искушать их своим невниманием и самоуспокоенностью, провоцируя на территориальные захваты, это может привести к возникновению неконтролируемой ситуации, чреватой большим пожаром. Иногда лучше всего обеспечивать стабильность силой и уверенностью в себе. Если ты проводишь красную черту, значит, ты не должен позволять переступать ее никому!

Комментарии читателей

ToKnow1010

Эта статья не более чем мысли очередного сторонника теории американской исключительности о господстве и агрессии как о методе решения несуществующих проблем. Когда американцы снова начнут уважать интеллект, считая его желательной чертой для своих лидеров, и признают, что их страна исключительна ничуть не больше, чем остальные 237 или сколько там стран, — вот тогда они станут вести себя как приличные соседи. А не как эгоистичные и своекорыстные подлецы, какими они является сегодня. Люди, посмотрите вокруг… мы одни из многих, а наши политики не могут даже принять бюджет. Безусловно, мы не вправе ни над кем властвовать.

Мы имеем право защищать свою страну в случае необходимости, но мы превратились в бандитов мирового масштаба, которые гоняются за чужой нефтью.

Ни Россия, ни Китай не предпринимают никаких попыток напасть на нас. Сегодня США — это гангстер всемирного масштаба, и никак иначе.

Zbull

Подготовка к конфликту с этими странами на их огромной территории — это сплошная глупость. После Второй мировой войны США получили уникальную возможность сделать мир более гуманным и менее опасным. Вместо этого Америка последние 75 лет использует свою армию в качестве инструмента глобального и весьма прибыльного рэкета, пугая людей чем угодно: никому не угрожающей обанкротившейся идеологией, наркоманией, терроризмом. Теперь в эту игру включились еще две довольно могущественные державы, причем одна из них обладает достаточной экономической мощью, чтобы выкроить себе место на международной арене. Поэтому бессмысленно рассматривать сценарии, в которых Россию или Китай можно принудить к отступлению демонстрацией или применением военной силы, если речь не идет о вторжении в США. Во-первых, американское общество предельно ясно показало, что его больше всего интересуют телевизоры с плоским экраном, последние модели смартфонов, чизбургеры за 99 центов и внедорожники за 70 000 долларов. Я сомневаюсь, что вы найдете много желающих воевать за Тайвань или за Украину, если там не будет кондиционеров и кабельного телевидения. С другой стороны, полный провал Буша в Ираке ничему нас не научил, так что…