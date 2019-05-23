В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

Во время обысков в квартире экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова силовики обнаружили наркотики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следователя по особо важным делам Сергея Степанова.

«Было получено заключение химической экспертизы вещества, найденного в квартире Абызова. Экспертиза подтвердила, что это вещество наркотическое», — пояснил он.

Название вещества, а также его количество следователи пока не уточняют. Защита Абызова в свою очередь настаивает, что чиновник не имеет отношения к находке. По словам адвоката экс-министра Сергея Дрозда, наркотики не станут новым обвинением — по факту их обнаружения возбуждено административное производство в отношении неустановленных лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат также указал, что обыски в квартире экс-министра были проведены с нарушениями. «Не лишне было упомянуть, что обыск в нарушение УПК был проведен без присутствия самого Абызова, что при осмотре этого злосчастного полимерного пакетика отпечатков пальцев Абызова на нем не обнаружено. Почему-то следователь не упомянул, что следствием принято решение о выделении материала по факту обнаружения этого вещества и направлении его в полицию для привлечения неустановленных лиц к административной ответственности», — пояснил юрист.

Отметим, что в настоящее время в Басманном суде Москвы решается вопрос о продлении ареста чиновнику до 25 июля 2019 года. Ранее суд признал законной избранную экс-министру меру пресечения. Ему было отказано в освобождении под залог в размере 1 млрд рублей или переводе под домашний арест.

Суд также арестовал банковские счета и имущество Абызова. Как отмечается, у него было изъято более 437 млн руб., находящихся на расчетных счетах. Кроме того, были арестованы три квартиры и четыре комнаты, несколько участков земли и два жилых здания в МО, а также парковочное место для машины в столице.

По версии СК, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года чиновник, «являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество». Ему также предъявили обвинения в хищении и выводе огромных сумм за рубеж.

Преступная схема заключалась в том, что Абызов и его партнеры приобрели 100% акций компаний АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, а затем искусственно завысили стоимость их активов. После этого они продали компании «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд рублей, в то время как реальная стоимость предприятий составляла немногим более 186 млн рублей. В итоге Абызов, по версии следствия, вывел средства за границу в офшор.

По мнению следователей, своими действиями Абызов и сообщники поставили под угрозу «экономическое развитие и энергетическую безопасность» ряда регионов РФ. На данный момент все фигуранты дела находятся под арестом. Как отметили в Следственном комитете , в случае подтверждения их вины участникам преступной группировки грозит до 20 лет лишения свободы.

Обширный круг знакомых, готовых поддержать его в суде, можно объяснить внушительным послужным списком Абызова. Так, до 2012 года он работал на руководящих должностях в энергокомпаниях. Тогда он входил в правление РАО «ЕЭС России», руководил «Новосибирскэнерго», был главой «Кузбассразрезугля» и председателем совета директоров Ru-Com.