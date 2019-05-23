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Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным 

Газета.Ru 6 часов назад
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на запуск нового шоу британского телеканала «Би-би-си» «Tonight With Vladimir Putin» («Сегодня вечером с Владимиром Путиным»). Его ведущим стал разработанный в 3D графике мультипликационный российский лидер.
«Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — приводит слова Пескова радиостанция «Говорит Москва».
Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что британская телерадиокорпорация не запрашивала у Кремля разрешение на использование образа президента России в своей новой программе.
Накануне телеканал «Би-би-си» анонсировал новую программу «Сегодня вечером с Владимиром Путиным». В опубликованном тизере анимационный президент России приветствует «народ Соединенного Королевства» и рассказывает, что во время работы в КГБ в 80-х он был единственным человеком, знакомым с «запретными наслаждениями Запада», а именно — «голубыми джинсами и рок-н-роллом».
«Всеми любимый мировой лидер по борьбе с медведями Владимир Путин, наконец, достиг своей конечной цели — шоу на «Би-би-си», — говорится в твиттере пресс-службы компании.
К слову, в комментариях к публикации многие оказались недовольны подобным анонсом «Би-би-си».
«Не могу поверить, что я плачу за это», «Позор! Классический пример профессиональной некомпетентности», «Сколько хороших вещей никогда не увидит зритель, потому что вместо них вы заказываете это», «Я никогда не был так счастлив, что отменил свою лицензию на ТВ», «Это отвратительно», — написали пользователи соцсети.
По данным Deadline, первыми приглашенными в студию гостями будут пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналистка Джун Сарпонг.
Отмечается, что благодаря новой технологии трехмерное цифровое анимированное изображение Путина будет двигаться по студии, сидеть за столом, беседуя с настоящими гостями перед аудиторией в реальном времени.
В ближайшее время телеканал выпустит два пилотных выпуска «Сегодня вечером с Владимиром Путиным» продолжительностью 12 минут.
«Забудьте о глобальной политике, скорый запуск двух пилотных эпизодов шоу на «Би-би-си» знаменует собой окончательную победу Владимира, лидера свободного мира», — говорится в анонсе на сайте телеканала.
Автором шоу выступил Джаспер Гибсон — совладелец известного британского сатирического сайта The Poke. Над текстом анимационного российского лидера работает британский актер Нэтт Тапли. Он также озвучил самого персонажа.
Ранее руководство «Би-би-си» объявило о начале работы над двухсерийным фильмом, посвященным отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Для работы над проектом был приглашен продюсер сериала по роману Виктора Гюго «Отверженные» Крис Кэри. Сценарий для будущей картины подготовят журналисты Деклан Лаун и Адам Патерсон.
«В самом центре нашего метода работы — обширные, тщательные исследования, — рассказали они в совместном заявлении. — Мы были потрясены щедростью жителей Солсбери, которые открылись нам за прошедшие несколько месяцев и продолжают открываться. Это необыкновенная история, полная обыкновенных героев, история о том, как общество отвечает на невероятное событие».
Тогда на планы «Би-би-си» отреагировали в российском посольстве в Великобритании.
«Вместе с тем хотели бы посоветовать создателям фильма брать за основу исключительно реальные события и официальную, заслуживающую доверия информацию следствия. Как известно, итоги расследования до настоящего времени так и не были представлены ни российской стороне, ни широкой общественности», — цитирует дипломатов РИА «Новости».
В ведомстве также выразили опасение, что фильм рискует стать «дополнительным пропагандистским инструментом», предназначенным для продвижения политической версии произошедшего.
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