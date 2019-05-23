Шесть видов животных вымирают в России. Их можно спасти?

Зоозащитники из WWF вычислили шесть видов животных в России , которые находятся на грани вымирания. Почему они оказались редкими и как помочь ситуации, разбирался «360»

Виды под угрозой

В перечень попали сайгак, переднеазиатский леопард, птицы кулик-лопатень и кречет, а также рыбы — сахалинский осетр, калуга.

Сайгак

Еще в 2002 году Международный союз охраны природы отнес это парнокопытное к категории CR, что означает «находящийся в критическом состоянии». В России сайгак живет в Калмыкии Астраханской области , на Алтае

Животное часто становится жертвой охотников — его мясо готовят так же, как и мясо баранов. А после распада СССР началась бесконтрольная добыча сайгаков, чтобы вывозить их рога в Китай . По данным сайта GEO, с 1990 по 2006 годы их численность в мире сократилась на 94-97% — то есть примерно с миллиона до 31-62,5 тысячи особей.

Источник фото: Flickr

Переднеазиатский леопард

Это один из самых крупных подвидов леопардов в мире. Длина его тела может достигать 183 сантиметров, а хвоста — 116 сантиметров. В холке он может вырасти до 76 сантиметров. В Красную книгу РФ занесен под именем Panthera pardus ciscaucasica как исчезающий вид и отнесен к первой категории. В России вид распространен на Северном Кавказе.

Общая популяция в мире составляет максимум 1,3 тысячи особей. В российской части Кавказа по состоянию на 2016 год популяция вида достигала 13 особей. Больше всего таких зверей в Иране — около 500-850, потом идет Афганистан с 200-300 животными, а на третьем месте Туркменистан — 90-100 представителей.

Судя по данным WWF России, в конце XIX — начале XX века леопарда разрешили убивать, причем в любое время года и любыми средствами — от петель до отравленных приманок. Уничтожались и копытные, которыми питался леопард.

Источник фото: сайт программы «Дальневосточный леопард»

Кулик-лопатень

Вид птиц, обитающий на северо-востоке России. Раньше в Красной книге они значились как редкие, но в конце XX — начале XXI века численность резко упала, после чего статус вида изменился на исчезающий. В 1970-е численность лопатня доходила до 2,8 тысячи размножающихся пар. Уже в 2009 году по всему миру их было 120-220 пар. В 2018 году ученые снова провели подсчет и выяснили, что популяция выросла до 661-718 пар.

Источник фото: РИА «Новости»/Павел Томкович

Кречет

Кречет — самый крупный из соколов. Вид населяет ландшафты от Кольского полуострова до Чукотки, Коряцкой земли, Командорских островов и Камчатки, к северу до арктического побережья, к югу до центральных частей Кольского полуострова и Канина, низовьев Печоры, Полярного Урала, района Салехарда, между долинами Оби и Колымы.

Кречеты гибнут из-за браконьеров. Горькая ирония в том, что в средние века кречет высоко ценился в качестве именно охотничьей птицы. В России в особенности популярен отлов кречета для последующей отправки за границу. Стоимость одной птицы — 30 тысяч долларов (почти два миллиона рублей). А в 2016 году радиостанция «Вести FM» утверждала, что кувейтский шейх купил сокола за четыре миллиона долларов (258 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Источник фото: Wikimedia/Ólafur Larsen

В списке исчезающих видов есть две породы рыб — сахалинский осетр и калуга. Первый может вырасти до двух метров с весом до 60 килограммов, а вторая еще крупнее — длина до 5,6 метра с весом до тонны. Самую большую калугу выловили в 2012 году китайские рыбаки. Особь весила 600 килограммов, а в 2015-м рыболовы поймали 350-килограммовую калугу, возраст которой составил 53 года.

Калуга выглядит так:

А вот и сахалинский осетр:

В WWF не назвали причин постепенного вымирания этих видов, поэтому «360» обратился к специалистам, чтобы узнать, кто из перечисленных животных наиболее подвержен опасности, почему и что с этим делать.

Эндемики всегда в опасности

Зоолог Антон Евсеев объяснил «360», что в наибольшей опасности находится сахалинский осетр. Дело в том, что этот вид обитает только на Сахалине. Если рыба исчезнет сейчас, ее будет неоткуда восстанавливать.

Безусловно, будет плохо, если исчезнет, например, переднеазиатский леопард, однако он живет не только в России, поэтому его можно будет акклиматизировать для жизни в наших широтах, приобретя в другой стране. То же самое можно будет сделать с лопатнем, сайгаком и кречетом.

Источник фото: сайт Кремля

Будет печально, если не удастся их сохранить, но их по крайней мере есть откуда восстанавливать, а вот осетра — нет Антон Евсеевзоолог.

Кого следует винить в постепенном исчезновении определенных видов — браконьеров или естественный отбор? Евсеев объяснил, что в таких ситуациях сложно выбрать что-то одно. Было много случаев, когда в популяцию заносился какой-то вирус, который убивал половину вида. А оставшаяся половина могла погибнуть по глупой причине: например, не смогла перейти дорогу.

Евсеев также вспомнил об «одной из самых трагических историй в начале XX века» — вымирании сумчатого волка в Тасмании. «До сих пор никто не знает, почему он вымер. В какой-то момент дикая популяция вдруг просто сократилась. А что там было? Кто его знает», — отметил зоолог.

Источник фото: Wikipedia/Hobart Zoo Воскрешение «мертвых»

Существует методика восстановления видов, которые находятся на грани вымирания, однако в нее входит комплекс из трех инструментов.

Первое, что нужно сделать, это оценить ситуацию на месте. Нужно понять состояние экосистем, в которых обитает вид, и оценить их перспективу

Антон Евсеевзоолог.

Другими словами, если вымирающий вид живет в определенном типе леса, который тоже почему-то изживает себя, то у животных нет перспектив на этом месте, так как его среда обитания исчезает.

Второй шаг — создание резервной популяции. Для этого находят место, отлавливают нужных животных и содержат уже не в диких условиях. Евсеев напомнил, что лошадь Пржевальского как вид существует только в составе резервных популяций. Вид пытались вернуть в дикую природу, но идея не увенчалась успехом, так как та среда, в которой лошадь обитала, до сих пор не восстановилась.

Источник фото: Pixabay

Третий шаг — программа реакклиматизации, то есть возвращение вида в дикую природу. Это тоже целое дело, так как, находясь в искусственных условиях, вид становится «полудомашним» — у многих представителей популяции исчезают навыки выживания в дикой природе. Есть определенные методы, чтобы научить животных жить без нянек.

Виды, почти истребленные человеком

Главный координатор проектов по сохранению редких видов животных WWF России Наталья Дронова рассказала «360», что находящийся в списке переднеазиатский леопард не просто на грани вымирания, а «уже исчез», но только на российской части Кавказа.

Сайгак также находится под угрозой, потому что есть спрос на рога самцов, который спровоцировал не только снижение численности этой антилопы, а еще и процентного соотношения самцов и самок. То есть некоторые самки не приносят потомства, потому что самцов не хватает.

Источник фото: Wikipedia/Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov

Эти рога, между прочим, пользуются особой популярностью на рынке традиционной восточной медицины. Некоторые браконьеры даже не забирают мясо, а просто пилят рога.

Если мы говорим об этих двух видах — сайгак и переднеазиатский леопард, здесь, конечно, стал виной человек. Леопард был просто физически уничтожен. Уничтожался не только леопард, но и его кормовая база. В середине прошлого века исчез с российского Кавказа из-за неконтролируемой охоты на копытных, преследования леопарда как вредителя и использования ядов

Наталья Дронова.