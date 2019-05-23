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Приморских тигров Павлика и Елену выпустили в амурской тайге 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Специалисты выпустили на волю приморских тигров Павлика и Елену в Архаринском районе Амурской области, дистанционно открыв временный вольер с хищниками, сообщает управление по охране объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.
Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Отмечалось, что взрослая самка ведет себя неадекватно — не боится света и крика людей. Мертвую собаку она тащила на большие расстояния, что нехарактерно для тигра. Ученые полагали, что у животного могут быть тигрята. В начале февраля 2018 года зверя поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. По данным ученых, у нее были проблемы с опорно-двигательной системой. Позже отловили двух ее тигрят, их также привезли в центр реабилитации. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Зеленогорска Красноярского края.
Ранее генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что хищников в транспортировочных клетках доставили 15 мая на машинах из Приморья в тайгу Амурской области. Животным дали снотворное и поместили их во временный вольер. В пятницу в Архаринском районе Амурской области специалисты дистанционно открыли дверь временного вольера.
"Тигры торопиться не стали и в открытую дверь сразу же не пошли. Когда именно это произойдет, будем отслеживать по установленным рядом с вольером камерам. Их планируется снимать только через двое суток. В это же время начнется демонтаж вольера, который больше не нужен", — сообщает управление.
После того как Павлик и Елена выйдут за пределы обзора камер, их дальнейшее передвижение специалисты центра "Тигр" будут отслеживать с помощью ошейников (устройства с GPS-модулем), которые одели перед отправкой в Амурскую область. Как отмечает управление, невозможно предсказать дальнейший маршрут хищников, есть вероятность, что звери поселятся на территории Хинганского заповедника Амурской области, уйдут в соседнюю Еврейскую автономную область или разделятся.
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Другое , РИА Новости , Амурская Область , Приморский Край
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