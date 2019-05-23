Как поднимают машины со дна Байкала

Зимой под байкальский лед проваливаются автомобили, которые потом приходится поднимать на поверхность…

На видео — кадры экоэкспедиции «Хрустальная глубина», в рамках которой спасатели очищают дно озера от «крупных объектов», среди которых береговые ограждения, металлоконструкции и автомобили с техническими жидкостями, не сулящими экосистеме ничего хорошего. «Очень важно не только поднять затонувшую технику со дна озера, но и разыскать владельца, чтобы он её забрал для дальнейшей утилизации. Большая часть таких объектов находится в зоне Прибайкальского национального парка, и оставлять этот металлолом на берегу мы не имеем права. Поэтому еще раз призываем быть предельно ответственными всех владельцев транспортных средств, ведь от ваших действий зависит судьба озера», — говорит заместитель начальника Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Михаил Сукманов.

Задавшимся вопросом о количестве «утопленников» на дне Байкала сообщаем: за 15 лет существования местного поисково-спасательного отряда МЧС России были зарегистрированы происшествия с провалами 163 автомобилей, 30 плавсредств, 14 снехогоходов, 5 мотоциклов, трактора, вертолета и самолета. Со дна уже достали 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, 6 снегоходов, 2 мотоцикла, оба легкомоторных воздушных судна и трактор.

Видео: Road Watch | Narodny Patrul