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Первый канал спросили о заявлении Алсу про победу ее дочки на «Голосе» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Первый канал в среду не ответил на запрос "Газеты.Ru" о комментарии касательно заявления Алсу, касающегося победы ее дочки на шоу "Голос. Дети".
Алсу заявила в интервью радиостанции "Серебряный дождь", что участников шоу втянули в "какие-то игры".
Кроме того, по ее словам, что ее дочь Микелла Абрамова сама примет решение относительно того, принимать ли ей участие в спецвыпуске программы, который состоится в пятницу в вечернем эфире Первого канала.
Итоги шоу "Голос. Дети" были отменены на прошлой неделе по итогам публикации результатов проверки итогов голосования.
Алсу впервые высказалась относительно событий вокруг программы.
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