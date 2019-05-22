Первый канал спросили о заявлении Алсу про победу ее дочки на «Голосе»

Первый канал в среду не ответил на запрос "Газеты.Ru" о комментарии касательно заявления Алсу, касающегося победы ее дочки на шоу "Голос. Дети".

Алсу заявила в интервью радиостанции "Серебряный дождь", что участников шоу втянули в "какие-то игры".

Кроме того, по ее словам, что ее дочь Микелла Абрамова сама примет решение относительно того, принимать ли ей участие в спецвыпуске программы, который состоится в пятницу в вечернем эфире Первого канала.

Итоги шоу "Голос. Дети" были отменены на прошлой неделе по итогам публикации результатов проверки итогов голосования.

Алсу впервые высказалась относительно событий вокруг программы.