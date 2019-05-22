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Глава медиахолдинга засудил обвинившую его в изнасиловании журналистку 

Lenta.ru 1 час назад
Первореченский районный суд Владивостока обязал рассказавшую об изнасиловании журналистку Екатерину Федорову выплатить соучредителю медиахолдинга PrimaMedia Алексею Мигунову 25 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства. Об этом Федорова написала в своем Facebook-аккаунте.
Истец требовал от журналистки один миллион рублей.
Ответчицами по иску стали также две подруги Федоровой, которые перепостили ее запись об изнасиловании. Одна из них была свидетельницей ее травм, однако не смогла выступить в суде из-за статуса ответчицы. Мигунов требовал с них по полмиллиона рублей. Суд обязал их выплатить по пять тысяч рублей.
«Все взысканные суммы так же будут направлены на благотворительность», — заявил Мигунов «Ленте.ру». Он добавил, что его юристы намерены добиться возбуждения уголовного дела о клевете.
При этом на суде его адвокат признал, что Мигунов не отрицает факта интимной связи.
В январе Федорова рассказала в Facebook об изнасиловании Мигуновым. По ее словам, это произошло 13 октября 2018 года: они встретились в кафе, где Мигунов заказывал крепкие алкогольные напитки, а потом пошел ее провожать, после чего в подъезде стал хватать за плечи, толкать и тянуть за волосы, и в итоге изнасиловал и разбил губу.
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Другое , Екатерина Федорова , Lenta.ru , Владивосток
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