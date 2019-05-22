АП Зеленского применит тактику «кнута и пряника» по отношению к России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Вашингтон ужесточить антироссийские санкции из-за отказа Москвы идти на переговоры по поводу задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан, передает ФАН.

«Для достижения цели приемлемы все доступные способы. Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника», — подчеркнул чиновник.

Богдан отметил, что Киев готов на компромиссы и посылает Москве «все сигналы». « [Надо] просить международное сообщество давить на руководство России , чтобы они все-таки принимали те или иные решения», — подчеркнул глава администрации.

Он добавил ранее, что Зеленский инициирует референдум по вопросу переговоров с Россией — решение «должен принять украинский народ». Богдан подчеркнул, что власти Украины хотят узнать у народа мнение о решении конфликта в Донбассе.

Проведение всеобщего референдума позволит избежать внутреннего раскола общества, поскольку решение не будет приниматься только депутатами и президентом, считают в администрации Зеленского.

Как сообщает НСН, глава администрации Зеленского отметил необходимость принятия в стране закона о референдуме. В настоящий момент на Украине нет действующих законов, регулирующих этот вопрос — 26 апреля 2018 года Конституционный суд признал неконституционным украинский закон «О всеукраинском референдуме» от 6 ноября 2012 года. Ранее Верховная рада отменила закон о референдуме от 1991 года.

21 мая, сразу же после инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами американской делегации, прибывшими в Киев на торжественные мероприятия. Новый глава государства попросил чиновников США усилить санкции в отношении России.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Соединенные Штаты являются «мощным и очень серьезным» партнером Украины в «преодолении российской агрессии». Президент также поблагодарил американских представителей за помощь во внутренних реформах по безопасности и назвал США «хорошим примером демократии». По словам Зеленского, в первую очередь, как президент, он будет добиваться прекращения огня в Донбассе, а после — сделает все, чтобы вернуть Крым и Донбасс «под контроль Киева».

В Кремле уже отреагировали на призыв президента Зеленского усилить санкции против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «не видит новаций» со стороны новых властей Украины.

«Это та риторика относительно России, которая не блещет новизной. Главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с ситуацией на юго-востоке Украины. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, точно так же, как и Россия. Его должен и может выполнять Киев»,

Одной из точек напряжения в отношениях Москвы и Киева являются задержанные россией 24 украинских военных моряка, арестованный по обвинению в незаконном пересечении российской государственно границы. 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.