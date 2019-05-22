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В США разрешили пускать умерших людей на удобрения 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения. Об этом сообщает BBC News.
Губернатор штата Джей Инсли (Jay Inslee) подписал соответствующий законопроект во вторник, 21 мая.
Согласно документу, компостирование рассматривается как альтернатива стандартному захоронению или кремации: тело умершего помещают в шестигранный стальной контейнер, набитый люцерной, древесными опилками и соломой.
После этого тару плотно закрывают, и в течение 30 дней труп разлагается естественным образом. Затем родственники умершего могут использовать полученное удобрение в садоводстве. Этот способ признан безвредным для окружающей среды. Помимо Вашингтона он также легализован в Швеции.
В 2015 году сообщалось, что представители сферы ритуальных услуг в Шотландии назвали ожирение одной из серьезных проблем, связанных с похоронами. По их словам, становится все больше гробов, которые не проходят в двери кремационных печей. Из-за невозможности сжигать умерших их пытаются хоронить.
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