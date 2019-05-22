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Символ «Алых парусов» бриг «Россия» пришвартовался в Петербурге. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Бриг «Россия», который является главным символом праздника выпускников «Алые паруса», приплыл в Северную столицу из Кронштадта и пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщил Пятый канал.
Праздник для выпускников намечен на 23 июня. В этот день на Дворцовой площади выступят известные артисты, вечернее небо озарит фейерверк, а по Неве пройдет специально модернизированный для мероприятия двухмачтовый парусник «Россия». Отмечается, что при его создании использовались старинные технологии вкупе с современными методиками.
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Другое , Кронштадт , Санкт-Петербург
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