Символ «Алых парусов» бриг «Россия» пришвартовался в Петербурге. Видео

Бриг «Россия», который является главным символом праздника выпускников «Алые паруса», приплыл в Северную столицу из Кронштадта и пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщил Пятый канал.

Праздник для выпускников намечен на 23 июня. В этот день на Дворцовой площади выступят известные артисты, вечернее небо озарит фейерверк, а по Неве пройдет специально модернизированный для мероприятия двухмачтовый парусник «Россия». Отмечается, что при его создании использовались старинные технологии вкупе с современными методиками.