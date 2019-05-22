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«Примаковские чтения» пройдут 10-11 июня 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Пятый международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» пройдет 10-11 июня в Москве. Тема предстоящих «Чтений» — «Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?», сообщает оргкомитет.
В них примут участие российские и зарубежные эксперты, члены правительства, политики и дипломаты, среди них первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и глава МИД Сергей Лавров.
В рамках форума состоятся сессии «Наследие Е. М. Примакова в науке, политике и государственном управлении» (в этом году отмечается 90-летие со дня рождения Примакова), "ЕС как глобальный стратегический игрок: становление субъективности", «Ближний восток: риски и возможности».
Мероприятие пройдет в Центре международной торговли.
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