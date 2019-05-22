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Стартовал фестиваль «Фанфары Ялты» 

Новый Крым 3 часа назад
Фото: Новый Крым
22 мая 2019 г. Ялта. «Новый Крым». Ежегодно с 2009 года в Ялте проводится фестиваль духовой музыки «Фанфары Ялты». В этом году запланировано его проведение с 22 по 27 мая. Международный фестиваль им. Василия Соколика «Фанфары Ялты» проводится в честь музыканта, создателя духового оркестра, педагога и дирижера. В рамках фестиваля состоится концерт духовых оркестров и биг-бэндов, а также конкурс творческих коллективов.22 мая в 16:00 в концертном зале Ялтинского центра культуры состоится концерт духовой музыки.26 мая в 16:00 — на Набережной Ялты также выступят участники фестиваля с красочной программой, которая никого не оставит равнодушным.
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