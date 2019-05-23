Активистку оштрафовали за плакат на заборе московского управления патриархии

Хамовнический суд Москвы счёл её виновной в участии в несогласованной акции, повлёкшей помехи движению транспорта и пешеходов. Как сообщает издание «Медиазона», Осипова из «Ассоциации народного сопротивления» признала участие в акции, однако отрицала создание каких-либо помех.

Неделю назад активисты повесили баннер «Извинись за Екб» на ограду московского управления патриархии в Чистом переулке и зажгли дымовые шашки. Таким образом молодые люди выразили поддержку выступавшим против строительства храма в сквере в Екатеринбурге.