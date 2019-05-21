Архитектурный комплекс конца 19 века восстановили в ХМАО

В поселке Ларьяк ( ХМАО ) близится к завершению реконструкция Знаменской церкви и усадьбы купца Прохора Кайдалова. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«В Знаменской церкви на сегодня выполнены фундамент, кровля, купола, инженерные сети. Ведутся внутренние отделочные работы», — уточнили в местной администрации.

По данным информагентства, восстановление усадьбы и амбара купца Кайдалова идет уже не первый год. Эти объекты, построенные в конце XIX века, причислены к архитектурным памятникам регионального значения. Уточняется, что открытие и купеческого комплекса, и Знаменской церкви произойдет во время фестиваля «Мое сердце — Нижневартовский район». Мероприятие приурочено к 91-летию муниципалитета.