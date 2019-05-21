Лазарев рассказал о голосовании на Евровидении

Певец Сергей Лазарев , представлявший на Евровидении-2019 в Тель-Авиве Россию , рассказал о голосовании профессионального жюри на конкурсе. Это голосование артист сравнил с выбором зрителей.

«Немного чисел. Зрители 11 стран поставили [мое] выступление на первое место (по 12 баллов), три страны— на второе место (дали по 10 баллов), пять стран — на третье место (по 8 баллов). В сумме от зрителей всех стран мы получили 244 балла. Огромное спасибо!» — написал Лазарев в своем Instagram.

По словам артиста, вместе с тем члены жюри из 17 стран посчитали, что его выступление оценивается в 0 баллов. Так, все члены жюри Грузии поставили это выступление на последнее, 26 место. Количество баллов от жюри остальных стран было равным 125.

«Песня находится в iTunes чартах в 19 странах. Клип на песню Scream набрал в Youtube суммарно свыше 10 000 000 просмотров. Такая же цифра, почти девять миллионов — суммарное количество просмотров выступления с полуфинала и финала конкурса. Я не оспариваю результаты, и более того, счастлив своему призовому третьему месту! Я лишь написал статистику», — уточнил Лазарев, предоставив право делать выводы самим поклонникам.