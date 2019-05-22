«МегаФон» стал партнером конкурса «Цифровой прорыв»

Телекоммуникационная компания «МегаФон» стала генеральным партнером всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта АНО «Россия — страна возможностей»; организация обеспечит участникам экспертную поддержку на всех этапах проведения конкурса.

Как партнер конкурса «Цифровой прорыв», «МегаФон» уделит особое внимание командам, чьи проекты будут направлены на развитие телеком-отрасли. Для создателей самых интересных проектов «МегаФон» предусматривает возможность дальнейшего трудоустройства в компании, а также выделит специальные денежные гранты, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мы рады стать партнером конкурса «Цифровой прорыв». Ведь «МегаФон» сегодня — это уже не классический оператор мобильной связи, мы высокотехнологический бизнес, делающий ставку в первую очередь на инновации и их успешное внедрение в проектах компании. … Для «МегаФона» крайне важно, чтобы кадровый рынок ИТ-отрасли в России активно и качественно развивался», — заявил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян

В свою очередь руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров назвал важным получение поддержки от крупных российских технологических компаний, в том числе «МегаФона». «Участникам „Цифрового прорыва“ эксперты из „МегаФона“ обеспечат менторскую поддержку в ходе конкурса. У самых перспективных ИТ-специалистов, а может быть, и у целых команд, появится возможность продолжить свое дальнейшее развитие в компании», — заявил Мансуров.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 тыс. 474 заявок из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса. Всего к тестированию были допущены 37 тыс. 566 зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя 132 тыс. 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн и управление проектами и бизнес-анализ. В течение нескольких дней будут отобраны лучшие специалисты, которые пройдут в региональный этап конкурса.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов. По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от « Фонда содействия инновациям » на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления „Сенеж“ — образовательном центре АНО „Россия — страна возможностей“.

Автономная некоммерческая организация (АНО) „Россия — страна возможностей“ учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

»Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».