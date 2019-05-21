В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца

Правительство Японии опубликовало список награждённых орденом Восходящего солнца, к награде представлены шесть граждан России . Об этом информирует РИА Новости.

Гендиректор российского Большого театра Владимир Урин и директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак удостоены орденов Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и лентой.

Бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова и директора петербургской школы с углублённым изучением японского и английского языков Наталию Полякову наградили орденами четвёртой степени с золотыми лучами и розеткой.

Ордена пятой степени с золотыми и серебряными лучами получили ведущий научный сотрудник отдела графики, хранитель коллекции восточной графики музея имени Пушкина Айнура Юсупова и председатель «Общества дружбы Сахалин — Япония».