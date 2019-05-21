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В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Правительство Японии опубликовало список награждённых орденом Восходящего солнца, к награде представлены шесть граждан России. Об этом информирует РИА Новости.
Гендиректор российского Большого театра Владимир Урин и директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак удостоены орденов Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и лентой.
Бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова и директора петербургской школы с углублённым изучением японского и английского языков Наталию Полякову наградили орденами четвёртой степени с золотыми лучами и розеткой.
Ордена пятой степени с золотыми и серебряными лучами получили ведущий научный сотрудник отдела графики, хранитель коллекции восточной графики музея имени Пушкина Айнура Юсупова и председатель «Общества дружбы Сахалин — Япония».
В мае 2018 года японским орденом Восходящего солнца был награждён российский сенатор Виктор Озеров.
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Другое , Наталия Полякова , Марина Лошак , Владимир Урин , Виктор Озеров , Александр Соколов , РИА Новости , Япония
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