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Министр обороны Украины удалил «взорванный» Кремль со своей страницы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр обороны Украины Степан Полторак удалил ранее выставленный на его персональной странице в соцсети Facebook коллаж со "взорванным" Кремлем. Текст сообщения, в котором Вооруженные силу Украины называются одной из сильнейших армий мира, остался прежним. Причины этого решения чиновник не уточнил.
Ранее Полторак опубликовал в своем аккаунте собственную фотографию на фоне "взорванных" башен Московского Кремля. Для этого военный использовал кадр из фильма "Миссия невыполнима-4".
Напомним, Полторак подал в отставку, направив 20 мая соответствующее заявление новому президенту страны Владимиру Зеленскому.
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Другое , Степан Полторак , Владимир Зеленский
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