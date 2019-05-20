В Подмосковье многодетную семью выселяют из единственного жилья 

Многодетную семью Левко из подмосковного посёлка Большое Буньково выселяют из единственного жилья. По словам главы семейства, они стали жертвами мошенничества. Четыре года назад Левко купили в рассрочку дом с привлечением материнского капитала. Однако продавец аннулировал сделку через суд, сославшись на то, что под договором якобы стоит не его подпись. При этом он отказался возвращать деньги и потребовал освободить помещение. Сейчас семья пытается отстрочить своё выселение. В свою очередь, адвокат хозяина дома утверждает, что это Левко намеревались обманом получить жильё по заниженной цене.
В 2015 году у многодетной семьи Левко случилась беда. В подмосковной Электростали вместе со всем имуществом сгорел их деревянный трёхэтажный дом, который они строили больше десяти лет.
«Нас с мужем в этот момент не было дома, — вспоминает Алёна Левко. — К счастью, соседи увидели дым. Они вывели детей, но долго не могли найти нашу среднюю дочь. Она спала на верхнем этаже. Это просто чудо, что соседи нашли её! Я когда примчалась, то уже в огонь, можно считать, бросилась, благо соседка меня остановила и сказала, что мои дети у неё».
Подоспевшие пожарные справились с огнём, однако спасти имущество не смогли.
«Я тогда думала, всё, нам конец, — вспоминает Алёна. — Я, муж и пятеро детей на улице. Денег нет и взять неоткуда. Но знаете, эта беда сплотила семью».
Сделка
После пожара родственники, друзья и просто неравнодушные люди пытались помочь Левко. Им даже удалось собрать более полумиллиона рублей. Купить жильё для большой семьи на такую сумму в Подмосковье нереально.
Однако Левко неожиданно повезло. Знакомый риелтор рассказал, что некий Валентин Дёшин может им продать дом в рассрочку.
«Дом он продавал в Большом Буньково, — вспоминает Алёна. — Недостроенную двухэтажную кирпичную коробку без коммуникаций на участке в 6 соток. О том, что у нас максимум миллион, он знал. Договорились о покупке в рассрочку за 990 тысяч».
13 августа 2015 года, по словам Алёны, они заключили с Дёшиным сделку о покупке дома с участком за 990 тыс. рублей. Рассрочка платежа, уверяет женщина, обсуждалась только на словах, в договоре она прописана не была. Также Дёшин якобы в последствии обещал за дополнительную плату (3,5 млн рублей) достроить жильё.
Сразу после подписания договора Левко въехали в дом.
«Но не успели мы обжиться, как Дёшин стал угрожать нам расторжением договора и выселением, если мы в кратчайшие сроки не закроем оставшуюся сумму платежей, — рассказывает женщина. — В качестве выхода он предложил расторгнуть первый договор и заключить новый, в котором в качестве части оплаты семья сможет использовать свой материнский капитал».
По словам Алёны, 9 ноября 2015 года они заключили новый договор купли-продажи, по которому Дёшин обналичил материнский капитал Левко.
Судебные тайны
Как рассказывают супруги, год после сделки прошёл спокойно. А потом они неожиданно узнали, что заочно выиграли у Дёшина суд. Оказывается, по их словам, сразу после получения материнского капитала продавец подал заявление в Ногинский районный суд о недействительности второго договора купли-продажи. Это дело, которое рассматривалось даже без участия Левко, Дёшин проиграл в сентябре 2016 года.
Но позднее мужчина подал ещё один иск в Ногинский районный суд. Он потребовал признать сделку незаконной, поскольку под договором стоит не его подпись. Почерковедческая экспертиза подтвердила это заявление. 8 июня 2017 года Ногинский суд признал договор купли-продажи от 9 ноября 2015 ничтожным.
Левко пытались оспорить это решение суда и выводы экспертизы, но проиграли все апелляции. По словам супругов, с материалами дела происходили странные вещи — пропали все три экземпляра о расторжении договора от 2015 года, а в деле якобы появился новый фальшивый договор купли-продажи на 4,4 млн рублей.
Тем не менее, несмотря на то что суд о праве собственности Левко проиграли, в ноябре 2018 года они смогли выиграть дело о возврате средств, которые были выплачены Дёшину за дом. Но денег они так и не увидели.
«Он говорит, что возвращать будет по тысяче рублей в месяц, он же вроде как безработный, — говорит Алёна Левко. — Проблема в том, что вне зависимости от того, получим мы от него деньги или нет, суд уже постановил нас выселить. Нам некуда идти! Вернули бы деньги, мы бы ещё стали что-то придумывать».
Сейчас в Ногинском районном суде проходят заседания об отсрочки выселения Левко из единственного жилья. В суде ситуацию Левко не комментируют.
Пугают опекой и приставами
По словам Левко, постоянные суды стали тяжёлым ударом для их семьи. Два месяца назад у них должна была родится двойня (в Буньково у семьи ранее уже родился сын. — RT), однако выжил только один мальчик. Алёна Левко считает, что проблемы при родах произошли на фоне постоянно стресса из-за возможности потерять жильё.
Семье уже приходят уведомления от ФССП с предупреждением о скором выселении. Также приставы объяснили семье, что если у выселяемых есть маленькие дети, то на место прибывают и представители опеки. Супруги боятся, что вместе с домом у них отнимут и детей.
«Опека приедет, спросят: «А где вы жить собираетесь?» — рассказывает Алёна. — А раз жилья нет, то детей заберут. Помощи никто не предлагает! Местная администрация как вариант предложила общагу в городе, но там никаких условий нет!»
На данный момент из-за того, что семья после решения суда о выселении лишилась прописки, Левко не могут пользоваться государственными услугами и получать положенную компенсацию за многодетность.
Сами Левко уверены, что стали жертвами мошенничества, и уже не раз подавали заявление в полицию. Правоохранители даже возбудили уголовное дело. Однако обвиняемых в деле так и не появилось.
Позиция продавца
Адвокат Валентина Дёшина Андрей Фишер в разговоре с RT настаивает, что в ситуации с продажей дома обманутой стороной является его подзащитный.
«Реально Дёшин хотел продать дом с участком за 4,5 млн, — рассказал RT Фишер. — Однако Левко посоветовали ему поставить в договоре сумму в 990 тыс. рублей, чтобы он избежал уплаты налогов. Сами же они ему при этом предложили выплачивать остаток суммы в соответствии с графиком платежей, указанном в другом, нигде незарегистрированном договоре на сумму 4,4 миллиона. При этом официально регистрировался только первый договор, а Дёшин был уверен, что и второй при этом будет исполняться».
Позднее, по словам Фишера, у Левко не оказалось денег, и они решили закрывать платежи за счёт «материнского капитала». Якобы Левко сами обратились к Дёшину с предложением составить новый договор, где этот момент был бы прописан. При этом новый договор купли-продажи регистрировали сами Левко без участия Дёшина.
«Сейчас мой клиент не против вернуть им деньги, но только после того, как они покинут участок, — сказал Фишер. — Кроме того, не стоит забывать, поскольку по суду он с ноября 2017 года снова является собственником земельного участка и дома, Левко ему должны с того периода аренду за занимаемую площадь. По оценкам риэлтерского бюро, в которое мы обращались, это порядка 39—42 тысяч рублей в месяц».
Фишер также заявил RT, что Левко предложили пойти на мировое соглашение и заключить договор на 4,4 млн рублей, однако семья это предложение отвергла.
Адвокат указал, что стоит обратить внимание на цену вопроса. По его словам, Дёшин в своё время купил землю за 600 тыс. Таким образом, Левко получали дом за 390 тыс., что, как отмечает юрист, явно невыгодно и ниже рыночной стоимости. По словам адвоката, Дёшин сам изначально планировал жить в этом доме и успел вложить в него не менее двух миллионов рублей.
В свою очередь, семья Левко сейчас готовит новые обращения в МВД, СК и к уполномоченному по правам ребёнка.