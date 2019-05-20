Журналист «Коммерсанта» раскрыла причину своего увольнения

Журналист «Коммерсанта» Катерина Гробман покидает издание в знак солидарности со своими уволенными коллегами. По её словам, работать в таких условиях становится невозможно.

Ранее гендиректор издания Владимир Желонкин прокомментировал увольнение сотрудников издания. По его словам, они нарушили стандарты редакции.

Мы не понимаем, о каких стандартах идёт речь? При написании статьи использовались несколько источников. Что вообще не так с заметками — непонятно, — возмущается Гробман.

По словам девушки, отдел политики будет работать до 15 июля. За это время издание сможет найти достойную замену сотрудникам.