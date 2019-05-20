Журналист «Коммерсанта» раскрыла причину своего увольнения 

Журналист «Коммерсанта» Катерина Гробман покидает издание в знак солидарности со своими уволенными коллегами. По её словам, работать в таких условиях становится невозможно.
Когда нам объявили, что акционер издания (российский миллиардер Алишер Усманов. — Ред.) настаивает на увольнении Ивана Сафронова и Максима Иванова, мы поняли, что в таких условиях мы работать более не можем, поскольку мы не понимаем, за что увольняют наших коллег, — рассказала она в беседе с «Ридусом».
Ранее гендиректор издания Владимир Желонкин прокомментировал увольнение сотрудников издания. По его словам, они нарушили стандарты редакции.
Мы не понимаем, о каких стандартах идёт речь? При написании статьи использовались несколько источников. Что вообще не так с заметками — непонятно, — возмущается Гробман.
По словам девушки, отдел политики будет работать до 15 июля. За это время издание сможет найти достойную замену сотрудникам.
Ранее News.ru писал, что отдел политики «Коммерсанта» уволился после статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко. Действия журналистов стали ответом на увольнение их коллег — специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова.