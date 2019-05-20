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Ксения Бородина раскрыла правду о съёмках «Дома-2» 

Russianshowbiz.info + ещё 2 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Скандальное шоу «Дом-2» в этом году отметило юбилей, ему исполнилось 15 лет. За долгое время существования проекта многие поклонники задавались вопросом, реальны ли события, которые разворачиваются на телеэкране. Или это игра актеров и задумка сценаристов?
На этот вопрос решила откровенно ответить телеведущая Ксения Бородина: «Больше всего не люблю, когда участники покидают проект и начинают его поливать грязью. Нет у нас ролей и сценариев ни на „ДОМ-2“, ни на „ДОМ-2. Спаси Свою Любовь“. Просто проект вскрывает людей, у всех свои семейные ценности», — прокомментировала ситуацию Ксения в соц. сетях.
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Другое , Ксения Бородина
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