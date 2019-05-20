Ксения Бородина раскрыла правду о съёмках «Дома-2»

Скандальное шоу «Дом-2» в этом году отметило юбилей, ему исполнилось 15 лет. За долгое время существования проекта многие поклонники задавались вопросом, реальны ли события, которые разворачиваются на телеэкране. Или это игра актеров и задумка сценаристов?