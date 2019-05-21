Мосгордума одобрила проект о запрете вейпов в общественных местах 

Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья поддержала законопроект о приравнивании вейпов и кальянов к табачной продукции.
Закон предусматривает введение ограничительных мер на курение в общественных местах. Например, на транспорте, в госучреждениях и на детских площадках.
Комиссия рекомендовала столичному парламенту рассмотреть постановление о внесении соответствующей законодательной инициативы в Госдуму, передает Агентство «Москва».
Согласно пояснительной записке, проект предлагает внести соответствующие изменения сперва в федеральный закон, а затем в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Ранее председатель комиссии Людмила Стебенкова рассказала радиостанции «Москва FM», что подобные законы сейчас принимаются во многих Западных странах.