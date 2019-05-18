Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юлия Ковальчук показала пикантное фото 

Russianshowbiz.info + ещё 1 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ещё вчера певица Юлия Ковальчук писала в Сети о том, что постарается не публиковать каждый день свои фото и не рассказывать подписчикам ежедневно о личной жизни.
Но сегодня она не удержалась и показала пикантное фото в купальнике. На снимке виден плоский живот певицы и худые бёдра. «Чисто подмосковный загар», — подписала фото Ковальчук.
Подписчики восхитились фигурой Юлии и задали несколько вопросов: «А где грудь?»; «Муж не против откровенных фото?».
Судя по лайкам, оставленным на странице Алексеем Чумаковым, он поощряет публикацию откровенных фото супруги.
Russianshowbiz.info: последние новости
Олег Газманов рассказал о смертельном заболевании Настя Каменских подтвердила подозрения фанатов Наталья Водянова показала редкое фото
Другое , Юлия Ковальчук , Алексей Чумаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Финалист «Голоса» едко высмеял шоу в рекламе20
Соловьев «нашел» деньги на повышение пенсий и зарплат
Шарий рассказал, от чего ему хотелось плакать
Наступаю на одни и те же грабли. Бузова о вечной ошибке5
Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров72
Видео
Видео с россиянкой. Вице-канцлер Австрии оправдался
В мире
Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров
Происшествия
Финалист «Голоса» едко высмеял шоу в рекламе
Шоу-бизнес
Дело на миллиард. Максакова отсудила квартиру
Шоу-бизнес
Володин: От мертвого осла уши вы получите
Политика В мире
Развод и онкология. Жена пригрозила Газманову
Шоу-бизнес
Уральцы хотят засудить Соловьёва
Общество
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
Армия Оружие
Последствия мощного смерча на Украине показали на видео
Происшествия
Порошенко дал совет Зеленскому
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение