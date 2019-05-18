Юлия Ковальчук показала пикантное фото 

Ещё вчера певица Юлия Ковальчук писала в Сети о том, что постарается не публиковать каждый день свои фото и не рассказывать подписчикам ежедневно о личной жизни.
Но сегодня она не удержалась и показала пикантное фото в купальнике. На снимке виден плоский живот певицы и худые бёдра. «Чисто подмосковный загар», — подписала фото Ковальчук.
Подписчики восхитились фигурой Юлии и задали несколько вопросов: «А где грудь?»; «Муж не против откровенных фото?».
Судя по лайкам, оставленным на странице Алексеем Чумаковым, он поощряет публикацию откровенных фото супруги.