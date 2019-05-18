В команде Зеленского оценили появление в СМИ указа о роспуске Рады

Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в эфире телеканала NewOne прокомментировал информацию украинских СМИ о подготовке Зеленским указа о роспуске парламента.

«По СМИ сейчас курсирует масса информации, но я откровенно скажу, мы прорабатываем разные варианты подходов», — заявил он.

По его словам, одним из вариантом развития событий «действительно является роспуск парламента».

«Как оно будет, думаю, мы узнаем в ближайшее время от Зеленского», — отметил Стефанчук.

Также он заявил, что «всё будет зависеть от того, как сложится сотрудничество и взаимопонимание».

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский подготовил указ о роспуске Рады.