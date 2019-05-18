Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»

МЕХИКО , 18 мая — РИА Новости, Дмитрий Знаменский . Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии «Женщина» в Мексике. Певица рассказала РИА Новости о своих эмоциях от получения этой награды и поделилась планами на будущее.

Конкурс проводит Национальная палата по делам женщин. Мария Непомнящая является известной в Мексике певицей, импрессарио и человеком, которая реализует мероприятия в рамках фонда имени Чайковского, занимающегося продвижением русской культуры в Мексике, а мексиканской — в России

"Меня наградили за общественную деятельность. Я стала первой русской в этой категории, их не смутило, что у меня два гражданства, они меня воспринимают как русскую, а наградили за профессиональную карьеру и за успешную реализацию культурных проектов за последние пять лет", — сказала РИА Новости лауреатка.

По словам Непомнящей, последние годы она занимается продвижением Мексики в России. «Я работала пять лет, от этой награды я немного в шоке, потому что все это я делаю давно как постоянную работу. Для меня эта награда означает, что я принесла благо не только себе, но и Мексике, и России», — сказала певица.

По ее словам, совместные российско-мексиканские проекты она начала реализовывать с 2014 года, в 2019 году состоялся совместный концерт с мексиканскими артистами ко Дню космонавтики, в 2018 году — концерт на День народного единства. «Мы часто выступаем во дворце Чапультупека (парк в Мехико, историческое место — ред.), там исполняют арии Онегина, Годунова, а я ставлю певцам произношение на русском языке», — сказала Непомнящая.

Певица не намерена останавливаться на достигнутом — с 28 июня в Мексике при ее помощи будет проходить проект «Отражение Пушкина» с участием музыканта Елены Албул.