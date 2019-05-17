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Система оплаты по QR-коду заработает в РФ во II полугодии 2019 года 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 мая — "Вести. Экономика". В России система оплаты по QR-коду будет сформирована в национальном масштабе во втором полугодии 2019 года, сообщил первый заместитель предправления, заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бочкарев.
"Следующий этап функциональности (безналичных платежей), которая позволяет использовать QR-коды в национальном масштабе, появится во втором полугодии 2019 года. Это (требует) создания программного обеспечения, создания стандартов, создания нормативной базы", — сказал он на конференции "Почта банка".
Ранее в мае директор по развитию платежных решений производителя онлайн-касс "Эвотор" Заур Бесолов сообщал РИА "Новости" тестирование нового сервиса оплаты с помощью QR-кода начнётся 30 августа, в начале он будет доступен в небольших магазинах, общий лимит установлен объемом до 600 тыс. для совершения одной операции.
В качестве примера широкого использования технологии Колесников привёл Китай, где QR-коды используются не только для оплаты товаров, но и поездок в метро.
Оплата товаров с помощью QR-кода станет возможной благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей. Система была запущена в феврале 2019 года, россияне благодаря ей могут переводить деньги по номеру телефона.
Пока в системе 12 участников: ВТБ, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак Барс", Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая Корона".
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Другое , Сергей Бочкарев , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Росбанк , Совкомбанк , Тинькофф банк , СКБ-банк , РНКО "Платежный центр" , Ак барс банк , Промсвязьбанк , НСПК , Qiwi , Альфа-банк , РИА Новости , Москва
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