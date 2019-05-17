Система оплаты по QR-коду заработает в РФ во II полугодии 2019 года

"Следующий этап функциональности (безналичных платежей), которая позволяет использовать QR-коды в национальном масштабе, появится во втором полугодии 2019 года. Это (требует) создания программного обеспечения, создания стандартов, создания нормативной базы", — сказал он на конференции "Почта банка".

Ранее в мае директор по развитию платежных решений производителя онлайн-касс "Эвотор" Заур Бесолов сообщал РИА "Новости" тестирование нового сервиса оплаты с помощью QR-кода начнётся 30 августа, в начале он будет доступен в небольших магазинах, общий лимит установлен объемом до 600 тыс. для совершения одной операции.

В качестве примера широкого использования технологии Колесников привёл Китай, где QR-коды используются не только для оплаты товаров, но и поездок в метро.

Оплата товаров с помощью QR-кода станет возможной благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей. Система была запущена в феврале 2019 года, россияне благодаря ей могут переводить деньги по номеру телефона.