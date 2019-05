SpaceX снова не смог запустить спутники Starlink

Standing down to update satellite software and triple-check everything again. Always want to do everything we can on the ground to maximize mission success, next launch opportunity in about a week.

SpaceX (@SpaceX) 17 мая 2019 г.

"Остаемся на месте, чтобы обновить программное обеспечение спутников и еще раз трижды все проверить. [Мы] всегда хотим сделать на земле все, что можем, чтобы максимально обеспечить успех миссии, в следующий раз возможность запуска появится в течении недели. "