Концерт «Би-2» станет завершающим аккордом Московского предпринимательского форума

Группа «Би-2» даст бесплатный концерт для участников Московского предпринимательского форума 27 мая на «ВТБ Арене». Выступление известных рок-музыкантов станет завершающим аккордом церемонии вручения первой столичной предпринимательской премии «Прорыв года».

27 мая участников Московского предпринимательского форума ждет насыщенная программа: шесть разноплановых тематических треков, большой образовательный интенсив «Трансформация-6», многочисленные круглые столы, мастер-классы и public talks. Мероприятие станет центральным и самым крупным событием Московской недели предпринимательства и соберет на одной площадке более 20 тысяч участников и 150 спикеров. День, наполненный прикладными советами, новыми встречами и историями успеха, завершит церемония награждения победителей первой столичной предпринимательской премии «Прорыв года», стартовавшей в начале марта. Лучших из 36 тысяч претендентов поздравят амбассадоры премии и представители правительства Москвы . Еще одним подарком станет бесплатный концерт группы «Би-2», к которому смогут присоединиться все зарегистрированные участники. Группа исполнит хорошо знакомые и любимые многими хиты.

"Предприниматели — новые герои нашего времени, результаты их ежедневного труда не только стали неотъемлемой частью нашей жизни, но и обеспечили работой почти треть жителей столицы. Именно поэтому мы решили, что финал премии «Прорыв года» и Московского предпринимательского форума должен быть таким — ярким и объединяющим. Мы благодарим наших героев — 36 тысяч участников, подавших заявки, и более 800 тысяч предпринимателей, работающих в столице сегодня, и приглашаем их на концерт «Би-2». Посетить концерт, равно как и деловую программу форума сможет любой желающий после предварительной регистрации. Торопитесь, количество мест ограничено", — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин

Принять участие в Московском предпринимательском форуме и образовательном треке «Трансформации-6» можно бесплатно после предварительной регистрации на сайте.

Вы можете также получить дополнительную информацию в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по адресу dpir-press@mos.ru.