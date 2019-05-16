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Сотню мертвых акул выбросило к берегам Великобритании 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На берег валлийского города Барри-Порт, графство Кармартеншир, вынесло около сотни мертвых акул. На видео произошедшего обратило внимание местное издание Media Wales.
Очевидица опубликовала ролик на странице Facebook и отметила, что насчитала примерно сто тел хищников.
«Какое же грустное зрелище, — подписала пост женщина. — В какой-то момент я перестала их считать, поскольку каждая новая волна приносила все больше трупов».
Представитель общества охраны морской фауны предположил, что на кадрах запечатлена европейская кунья акула. По его словам, этот вид наиболее распространен в прибрежных водах Уэльса.
У большинства морских хищников не было плавников. По информации издания, браконьеры часто вылавливают акул, обрезают им плавники и отпускают. Раненая рыба, будучи не в силах плыть, погружается на дно и становится пищей для других обитателей морских глубин.
Позже плавники используют в приготовлении акульих супов или продают на китайском рынке, где из них делают медицинские препараты. Ежегодно в результате подобных действий умирают до ста миллионов акул.
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