Россияне определились по вопросу победы дочки Алсу на «Голосе»

Больше 60% зрителей вокального шоу «Голос. Дети» сомневаются в объективности финального голосования, по итогам которого победительницей стала десятилетняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла, передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«По мнению 61% зрителей телепередачи, оценки юной финалистки были скорее необъективны и на голосование повлияли другие факторы, а не только качество пения Абрамовой», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

При этом 40% опрошенных считают, что подсчет голосов велся скорее нечестно. В свою очередь только 26% респондентов заявили, что результаты являются объективными.

Отмечается, что в целом о победе Абрамовой в финале «Голос. Дети» знают 55% россиян, среди которых как активные зрители шоу, так и те, кто не смотрел, но слышал о нем. Согласно опросу, каждый десятый респондент выступает за проведение повторного голосования. Еще 8% полагают целесообразным провести финал еще раз для прослушивания всех финалистов.

Кроме того, каждый 20-й участник опроса утверждает. что руководство шоу «не должно допускать к участию детей известных людей».

Подчеркивается, что 77% зрителей уверены, что участие в «Голос. Дети» дает юным певцам возможности для развития карьеры и успешной самореализации.

Ранее компания из Санкт-Петербурга проверила все звонки и сообщения телезрителей, отправленные во время прямого эфира финала шоу. Согласно отчету, опубликованному на сайте организации, влияния хакерских атак на голосование обнаружено не было, передает сайт kp.ru. Все телефонные номера, с которых телезрители отдавали участникам свои голоса, были зарегистрированы в системе платформы.

Также специалисты объяснили техническую невозможность накрутки голосов, поскольку звонки и сообщения стоили определенную сумму денег, которая оказалась соответствующей числу номеров.

Тем временем, расследование инцидента продолжает компания-партнер Интерпола. Идет проверка всех журналов событий, связанных с процессами выбора победителя, а также возможности получения неавторизованного доступа к данным.

«Компания не делала никаких заявлений о завершении расследования и участвует в нем как объект проверки. На данный момент, любая информация о завершении расследования недостоверна. Срок обнародования итоговых результатов прежний — конец месяца», — написал глава компании у себя в фейсбуке.

Он также подчеркнул, что другие организации не обладают информацией о ходе расследования.

«Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта «Голос», то есть может ли компания-партнер, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования, — рассказал представитель компании. — Таким образом мы сможем ответить на вопрос: достаточно ли используемая система безопасна, чтобы обеспечивать объективность и непредвзятость подобного рода голосований».

Проверка результатов шестого сезона шоу «Голос. Дети» началась после скандальной победы дочери Алсу в финале: Микелла Абрамова получила 56,5% голосов, более чем в два раза опередив ближайшего конкурента Ержана Максима. В результате в сети разразился скандал, который подогрели представители Первого канала, заявив, что во время голосования были замечены некие «аномалии». По мнению телевизионщиков, это могло привести к сбою в подсчете звонков и сообщений.

Ранее СМИ писали, что отец юной вокалистки якобы потребовал у владельцев программы не разглашать результаты проверки зрительского голосования. Однако на Первом канале об этой ситуации не слышали.

«Мы ничего не можем сказать об этом, поскольку не владеем информацией. Мы продолжаем консультации с [компанией-владельцем] и держим их в курсе хода проверки. Уверены, что все заинтересованы в честности и прозрачности проекта «Голос», — сказали представители Первого канала «Газете.Ru».

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