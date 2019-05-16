Фестиваль уличных танцев проведут в районе Люблино

Фестиваль уличных танцев пройдет на базе культурного центра имени И. М. Астахова в районе Люблино.

— Гостей ждет танцевальное соревнование таких уличных стилях, как Hip-hop и Krump, — сообщили организаторы. — Судьями станут одни из лучших танцоров мира: Kefton и Bouboo из Франции, приглашенный участник в баттле Ben Wichert из Германии, а также Slam и Whiphead из России.

Участники поборются за призы и возможность представлять Россию на крупном танцевальном состязании в Европе Flavourama battle.

Мероприятие, рассчитанное на зрителей в возрасте от 12 лет, пройдет 18 мая по адресу: улица Люблинская, дом 149. Вход свободный.