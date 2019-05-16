Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фестиваль уличных танцев проведут в районе Люблино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 3 часа назад
Фото: M24.ru/Александр Авилов
Фестиваль уличных танцев пройдет на базе культурного центра имени И. М. Астахова в районе Люблино.
— Гостей ждет танцевальное соревнование таких уличных стилях, как Hip-hop и Krump, — сообщили организаторы. — Судьями станут одни из лучших танцоров мира: Kefton и Bouboo из Франции, приглашенный участник в баттле Ben Wichert из Германии, а также Slam и Whiphead из России.
Участники поборются за призы и возможность представлять Россию на крупном танцевальном состязании в Европе Flavourama battle.
Мероприятие, рассчитанное на зрителей в возрасте от 12 лет, пройдет 18 мая по адресу: улица Люблинская, дом 149. Вход свободный.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Народную музыку исполнят в Текстильщиках Жителям Нижегородского района покажут «Неизвестный Петергоф» Фестиваль славянской музыки состоится в районе Выхино-Жулебино
Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал2
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты324
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского449
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки144
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»82
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение