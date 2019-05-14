«Там и без нас хорошо!» Кураев о строительстве храма в парке Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга вышли на стихийную акцию протеста прости строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Его должны возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. В понедельник, 13 мая, с 7 вечера и практически до утра две тысячи человек собрались на митинг, они обрушили забор и на несколько часов захватили сквер. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . Он призвал сторонников и противников строительства к диалогу и вызвался быть посредником.

«Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания», — написал он в своем аккаунте в соцсети. Куйвашев подчеркнул, что уличные конфликты — не тот способ, которым можно решить проблему. Он предложил обеим сторонам выбрать по пять парламентеров и собраться сегодня вечером, чтобы обсудить эту тему спокойно и конструктивно.

Протодиакон Андрей Кураев рассказал НСН, как бы поступил он, будь он на месте губернатора.

«На Руси храмы строили всем миром и для всей общины. Есть старая история, когда в неком селе заметили, что Евангелие истрепалось, стало неудобно им пользоваться. Собрали по копеечке, отправили гонца вместе с батюшкой в город за новой книгой. Целое событие для села, потому что других новостей никаких нет. И вот торжественный молебен по случаю праздника, вся деревня в храме стоит. Евангелие выносят, батюшка возглашает: "От Луки святого Евангелия чтение"…. Такое возмущение прокатилось по храму…» Почему от Луки? Мы все сдавали денежки. Так и появление нового храма должно быть общим праздником, а если этого не получается, но нужно задуматься, правильной ли мы все идем дорогой», — озвучил свою позицию клирик РПЦ

«У Церкви огромные лоббистские и сверхконституционные возможности. Надо же их развернуть в пользу того, чтобы не отбирать, а дарить».

Екатеринбургская епархия назвала стихийный митинг «разжиганием гражданского противостояния» и призвала провести 14 мая в 19:00 молебен «об укреплении мира и согласия» на месте, где планируется возведение храма.

В свою очередь, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев напомнил, что изначально храм был историческим основанием города. В 1930 году он был взорван и сейчас его строительство — это исправление ошибок и восстановление исторической справедливости. Однако, по мнению Андрея Кураева, возводить храм по прошествии стольких лет на прежнем месте уже нецелесообразно.

«Если бы я был местным митрополитом, то я бы договорился и с властями, и силовиками, бизнесменами, чтобы сделать подарок городу. Я бы пришел не туда, где и без нас хорошо, а в парке именно так. А прийти туда, где без нас плохо… Выбрал бы самый дегенеративный район города и устроил бы там регенерацию под видом строительства храма. Проложил бы туда метро, сделал дороги, построил школу и больницу, расселил трущобы… А в центре всего этого великолепия стоял бы храм. Тогда это будет подарок. Церковь в этом случае выступила бы промоутером, собрала бы деньги…. Когда МОК принимает решение провести в том или ином городе Олимпиаду, он ставит вопрос не о том, что будет "до", а что будет "после". Что получат местные жители, а не спортсмены. Точно также нужно поступить и здесь», — считает протодиакон Андрей Кураев.

Добавим, что протесты против строительства храмов в парках, скверах, на месте детских площадок не такая уж и редкость. Памятно противостояние в московском парке Торфянка в 2015-м году, когда в конфликт вмешался патриарх Кирилл.

Против возведения храмов протестуют в Кузьминках, Гольяново, Митино, Измайлово, Печатниках, Останкино, Перово. Но в большинстве случаев недовольство горожан вызывают не сами храмы или религия, а выбранные для строительства места. Люди недовольны, что для этого выбираются скверы и парки. Но Церковь, в свою очередь говорит, что, как правило, речь идет совсем небольших территориях, которые не помешают москвичам наслаждаться природой и тишиной.