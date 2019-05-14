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Комиссия Совфеда начала обсуждение возможного лишения мандата Арашукова 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
РИА НОВОСТИ. КОМИССИЯ СФ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОХОДАМИ СЕНАТОРОВ НАЧАЛА ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО ЛИШЕНИЯ МАНДАТА АРАШУКОВА
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