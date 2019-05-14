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Комиссия Совфеда начала обсуждение возможного лишения мандата Арашукова
РИА Новости
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2 часа назад
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Р-Спорт
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РИА НОВОСТИ. КОМИССИЯ СФ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОХОДАМИ СЕНАТОРОВ НАЧАЛА ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО ЛИШЕНИЯ МАНДАТА АРАШУКОВА
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