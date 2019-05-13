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Анфиса Чехова рассказала о настоящих причинах развода с Гурамом Баблишвили 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анфиса Чехова решила поделиться с подписчиками в Instagram секретами личной жизни и ответила на вопросы в прямом эфире. Телеведущая вспомнила самые нелепые мифы о её разводе и отнеслась к ним с юмором.
Анфиса Чехова о разводе с Гурамом Баблишвили. Скриншот: instagram.com/achekhova/
Звезду насмешила странная сплетня, якобы актёр Гурам Баблишвили ушёл от Чеховой из-за того, что она увлекалась диетами и чистками организма. Знаменитость пошутила: «Конечно, все дни я проводила на унитазе, а все ночи у холодильника, вот он и сбежал».
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Телеведущая озвучила другой нелепый слух — что они с мужем расстались из-за его другой семьи в Грузии. Чехова иронично заметила, что конечно же Баблишвили заболел диареей от перенапряжения. «Я сжалилась и отпустила его ко второй жене, взяв с нее обещание, что она сбреет свои усы», — продолжала шутить Анфиса Чехова. Знаменитость серьёзно призналась, что её нежелание ехать в родную страну мужа стало одной из причин разрыва. Звезда подтвердила, что Гурам Баблишвили изменял ей. Также Анфиса Чехова опровергла слухи о романе с ресторатором Николаем Тищенко.
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Другое , Анфиса Чехова , Гурам Баблишвили
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