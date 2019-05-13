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Губерниев: главный тренер моей мечты — Киркоров 

Чемпионат.com + ещё 26 9 часов назад
Фото: Passion.ru
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что примет участие в церемонии открытия ежегодного конкурса «Евровидение», который пройдёт в Тель-Авиве (Израиль). Россию в песенном конкурсе представит Сергей Лазарев.
«И снова мне доверили нести флаг России на красной дорожке церемонии открытия конкурса песни «Евровидение-2019»! У нас отличная сборная команда, верим в успех! Филипп Киркоров — главный тренер моей мечты, Сергей Лазарев готов побеждать. Победим? Как считаете? Займём первое место?» — написал Губерниев.
Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Полуфиналы музыкального соревнования пройдут 14 и 16 мая. Финал «Евровидения» запланирован на 18 мая. Ранее Дмитрий Губерниев работал комментатором на конкурсе «Евровидение» 2016 года.
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Другое , Евровидение , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Дмитрий Губерниев , Израиль
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