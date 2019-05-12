«Евровидение-2019» началось в Израиле

В израильском Тель-Авиве стартовал ежегодный песенный конкурс «Евровидение-2019», передает РИА «Новости».

Сообщается, что мероприятие началось с дефиле 41 национальной делегации по «оранжевой дорожке» и открытия фан-зоны.

Отмечается, что светские мероприятия «Евровидения» начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Россию на ежегодном песенном конкурсе в этом году представляет певец Сергей Лазарев . Он выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.

Ранее Лазарев пожаловался на сложности при подготовке к «Евровидению».