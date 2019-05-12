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«Евровидение-2019» началось в Израиле 

Газета.Ru + ещё 24 15 часов назад
В израильском Тель-Авиве стартовал ежегодный песенный конкурс «Евровидение-2019», передает РИА «Новости».
Сообщается, что мероприятие началось с дефиле 41 национальной делегации по «оранжевой дорожке» и открытия фан-зоны.
Отмечается, что светские мероприятия «Евровидения» начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Россию на ежегодном песенном конкурсе в этом году представляет певец Сергей Лазарев. Он выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Ранее Лазарев пожаловался на сложности при подготовке к «Евровидению».
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Другое , Евровидение , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , РИА Новости , Израиль
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