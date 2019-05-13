Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты

Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко , который скончался 9 мая от разрыва аорты.

По словам специалиста, подобный исход, как правило, является финалом хронического заболевания, а значит, необходимо регулярно проходить диспансеризацию и своевременно выявлять патологические изменения в сердечно-сосудистой системе.

Обращаться к кардиологу следует при любом дискомфортном ощущении в грудной клетке, подчеркнул Хубулава. Особое внимание на свое здоровье следует обращать людям из группы риска: страдающим атеросклерозом или гипертонией, курильщикам, пожилым.

Главная рекомендация, уточняет эксперт, — ежегодно проходить флюорографию грудной клетки. На основании ее результатов врач может назначить углубленное исследование: эхокардиографию или компьютерную томографию, цитирует Геннадия Хубулаву «Российская газета».

Напомним, Сергей Доренко умер 9 мая: во время поездки на мотоцикле у него произошел разрыв аорты. Документы, предоставленные вдовой журналиста, подтвердили, что он знал о проблемах с сердцем с 2016 года.

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