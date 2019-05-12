Муж Алсу требует засекретить итоги проверки «Голоса»

Муж Алсу требует засекретить результаты проверки «Голоса»

Муж певицы Алсу, российский бизнесмен Ян Абрамов потребовал засекретить результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети». По его словам, это может негативно отразиться на психике его дочери Микеллы.

Как пишет «Московский комсомолец», он связался с голландской компаний Talpa, которая владеет правами на этот конкурс, и обвинил Первый канал в целенаправленной травле. По мнению бизнесмена, обнародование результатов проверки только усугубит ситуацию и дополнительно привлечёт внимание к этой «ушедшей теме».

Скандал вокруг «Голоса» разгорелся после победы в шоу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Девочка набрала 56,5% голосов телезрителей, что вызвало подозрения у пользователей Сети и многих деятелей культуры, которые не исключили, что знаменитые родители организовали вброс голосов во время СМС-голосования. В скандал вмешался Первый канал и обратился к специалистам в сфере кибербезопасности для проведения проверки.

Ранее News.ru писал, что пять регионов РФ аномально проголосовали за дочь Алсу в финале и суперфинале шоу. Необычное голосование отмечено в Москве и Подмосковье, а также Калининградской, Кировской и Курской областях.